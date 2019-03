Acteur Idris Elba roept beroemdheden op tot actie tegen steekgeweld

,,Steekincidenten zijn niet nieuw, toen ik in de jaren tachtig opgroeide waren ze er ook’’, zegt de 46-jarige acteur. Het geweld raakt iedereen en iedereen heeft er schuld aan, op de eerste plaats natuurlijk de stekers, vindt Elba. ,,Als je iemand anders neersteekt, steek je net zo goed je eigen toekomst neer. Je wordt een moordenaar, gaat naar de gevangenis en houdt niks over. En waarvoor? Voor een of andere nietszeggende ruzie.’’ Elba wendt zich daarop naar andere beroemdheden. ,,We moeten hier iets over zeggen. Artiesten: er zijn jongeren die naar ons opkijken, we moeten ons uitspreken. Plaats een bericht en roep op tot het neerleggen van de messen. Het is zo dom.’’

Zomaar

Bij het bericht op Instagram plaatst Elba een lijst met steekincidenten in Londen. Onlangs werd de 17-jarige scholier Jodie Chesney nog zonder aanleiding doodgestoken in de Britse hoofdstad. Zij was al de achttiende persoon die dit jaar werd vermoord in Londen en de vijfde tiener. Critici vrezen dat premier Theresa May vanwege alle brexit-perikelen te weinig aandacht heeft voor wat politieagenten een ‘nationale noodsituatie’ noemen.



Een voormalig hoofd van de Londense politie houdt May zelfs persoonlijk verantwoordelijk, omdat zij bezuinigde op de politiemacht. De premier benadrukt echter dat alleen meer geld voor de politie niet helpt. ,,We kunnen dit niet oplossen door mensen te arresteren’’, aldus May. ,,We kunnen deze geweldsplaag alleen verslaan als we de complexe onderliggende oorzaken begrijpen en aanpakken.’’ De politie ziet verschillende oorzaken, zoals rivaliteit tussen lokale bendes en opjutgedrag op sociale media.