Acteur Max von Sydow (90), die in meer dan honderd films speelde, is overleden

,,Met een gebroken hart, veel pijn en oneindig veel verdriet kondigen we het overlijden van Max von Sydow aan", liet zijn vrouw Catherine weten in een verklaring.



Von Sydow speelde in meer dan honderd films en series en is bekend van onder meer The Exorcist, de James Bond-film Never Say Never Again en Game of Thrones. Ook sprak hij in 2014 nog een stem in bij een aflevering van The Simpsons.