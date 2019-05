Acteur Peer Mascini (78) overleden

Na uitlekken celfoto’s: Frank Masmeijer naar andere gevangenis, uitspraak uitgesteld

14:30 Frank Masmeijer zit niet langer in de door hem zo gehate gevangenis in Antwerpen. Na uitlekken van foto’s is hij overgeplaatst naar de gevangenis in Beveren, bevestigt zijn advocaat Kris Vincke. Daar moet hij het nog even zien vol te houden, want het Belgische Hof van Beroep heeft de uitspraak in het hoger beroep van zijn cocaïnezaak opnieuw uitgesteld, nu tot 27 juni.