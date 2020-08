Acteur Ryan Reynolds verkoopt drankenmerk voor honderden miljoenen

Frits Sissing presen­teert ondanks quarantai­ne Musical Sing-a-Long

13:35 Frits Sissing zal zoals gepland de Musical Sing-a-Long presenteren, laat een woordvoerder van de AVROTROS weten aan het ANP. Dat was even onzeker, omdat de presentator in quarantaine moest vanwege een mogelijke coronabesmetting.