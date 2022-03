Acteur Sean Penn verlaat Oekraïne via Poolse grens

Sean Penn heeft Oekraïne lopend verlaten, nadat hij met twee collega’s en een paar koffers richting de grens met Polen is gelopen. De 61-jarige acteur was in Oekraïne om een documentaire te maken voor VICE over de gespannen situatie met Rusland, die uiteindelijk uitmondde in een oorlog vanuit het Russische kamp.