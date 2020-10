Acteur Shia LaBeouf aangeklaagd voor mishandeling en diefstal

In de hernieuwde canon van de muziek verdringt Marvin Gaye de Beatles: ‘Helemaal van deze tijd’

18:03 Het iconische album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band van The Beatles is niet langer de aanvoerder van de lijst van de 500 beste albums aller tijden, die het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone eens in de zoveel jaar samenstelt. Marvin Gayes What's Going On staat nu op nummer 1, het Beatles-album keldert naar plek 24. ,,Dit laat precies de tijdsgeest zien, want black lives matter slaat de klok.”