Acteur Stephen Fry heeft haar al acht jaar niet met shampoo gewassen

,,Ik heb hier volgens mij nog nooit over verteld’’, zegt hij tegen presentatoren Alan Cumming en Chris Sweeney. ,,Het is al zo’n zeven of acht jaar, ik gebruik geen shampoo. Ik sta gewoon onder de douche. Met water.’’



Fry gelooft heilig in zijn werkwijze, in elk geval voor zijn eigen haar. ,,Het is de beste manier. Als je erover nadenkt: mensen die wel shampoo of conditioner gebruiken, wassen alle olie eruit en maken hun haar vreselijk fijn en lastig in model te brengen.’’



Van crème op zijn huid moet het voormalige QI-gezicht overigens ook niks hebben. ,,Ik heb er nooit van gehouden om chemicaliën op mijn lichaam te hebben. In mijn lichaam wel, vroeger’’, grapt hij, verwijzend naar drugs. ,,Maar huidcrème of aftershave, parfum, welke soort dan ook, is nooit iets voor mij geweest. En ik denk dat je huid daar echt goed van wordt.’’