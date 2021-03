Acteur Yaphet Kotto, eerste zwarte Bond-schurk, overleden

Ook speelde hij een van de hoofdrollen in de sf-klassieker Alien uit 1979 en was hij in 1987 naast Arnold Schwarzenegger te zien in de futuristische thriller The Running Man .

Kotto stond in Live And Let Die tegenover Roger Moore, die zijn debuut maakte als de Britse spion. De zwarte acteur speelde niet alleen de corrupte Caribische dictator Kananga, maar ook zijn paranoïde alter ego Mr Big. De Amerikaan werd tot op hoge leeftijd aangesproken op zijn rol. Hij nam recent ook nog stelling in de discussie of Bond wellicht door een zwarte acteur gespeeld zou kunnen worden, een suggestie die Kotto ‘misplaatste politieke correctheid’ noemde.

Behalve op het witte doek was Kotto ook veel in televisieseries te zien. Zijn belangrijkste wapenfeit was de hoofdrol in de succesvolle NBC-serie Homicide: Life on the street, die van 1993 tot 1999 te zien was. Ook stond de acteur, zeker in het begin van zijn carrière in New York, veel in het theater. Hij debuteerde op zijn negentiende met een vertolking van Othello van Shakespeare.