Acteurs Familiespel spelen volwassenen én kinderen: ‘Ik stotter nog te veel’

Einde van een tijdperk: Pokémon stopt na 25 jaar met verhaal Ash en Pikachu

De wereldberoemde animatieserie Pokémon gaat voor het eerst in 25 jaar verder zonder hoofdpersoon Ash Ketchum en zijn maatje Pikachu. Dat heeft The Pokémon Company vanochtend in een persbericht bekendgemaakt. ,,Het was niet eenvoudig hoe en wanneer dit nieuws te delen."

16 december