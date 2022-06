Acteurs Netflixserie The Chosen One overleden na auto-ongeluk

Het ongeluk gebeurde op een woestijnweg in de buurt van Mulege op het schiereiland Baja California Sur. Door nog onbekende oorzaak kantelde het busje waarin de filmploeg zat. De crew was aan het filmen in het nabijgelegen Santa Rosalia. Na de opnamen waren ze op weg naar een luchthaven in de buurt.

The Chosen One gaat over een jongen van twaalf jaar oud die gelooft dat hij is voorbestemd om de mensheid te redden. Netflix spreekt zelf over een hoofdpersonage dat ‘water in wijn kan veranderen en mogelijk ook doden weer tot leven kan wekken’. De serie is gebaseerd op de stripboeken van Mark Millar en Peter Gross.