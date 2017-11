Acteurs verbijsterd over misbruikzaak regisseur Karst van der M.

Vandaag meldde weekblad Privé dat de inmiddels 68-jarige Karst daarvoor is veroordeeld, maar dat zijn naam destijds bewust buiten de publiciteit is gehouden. Van der M., de echtgenoot van Lenie ’t Hart (voormalig directeur zeehondencrèche Pieterburen), is vooral bekend van jeugdseries als De Zevensprong, Kunst en Vliegwerk en de verhalenreeks Mijn Idee. De ouders van drie van zijn slachtoffers deden aangifte van misbruik, en de rechter veroordeelde hem daarop in november 1990 tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zeven maanden.



Karst van der M. stopte na die uitspraak met regisseren. Omroep NCRV, waar hij de series voor maakte, verbrak alle banden. Toch werd Kunst en Vliegwerk, in overleg met de ouders, alsnog uitgezonden. In een brief in handen van Privé schrijft Aart Duijser, de toenmalige directeur van de omroep aan de televisiemaker: ‘De enige reden daarvoor is, dat niet uitzenden een oncontroleerbare publiciteit zou kunnen teweegbrengen die voor de betrokken kinderen aanmerkelijk schadelijker zou kunnen zijn dan wel uitzenden. Ik ben me ervan bewust, dat ik daarmee ongewild ook uw belang dien.’