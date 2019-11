'Acteurs zijn heel slechte leugenaars'

Regisseur Bill Condon besefte heel goed dat hij twee acteergiganten nodig had om zijn thriller The Good Liar over liegen en bedriegen op het hoogste niveau geloofwaardig te maken. Per slot van rekening moet de kijker heel lang in het ongewisse blijven over welk personage aan het langste eind trekt.



Sir Ian McKellen was voor Condon meteen een zekerheid. Beiden hadden al eerder samengewerkt in films als Mr. Holmes en Gods and Monsters, twee films met gewichtige vertolkingen van de acteur die bij het bioscooppubliek vooral bekend is als tovenaar Gandalf uit Lord of The Rings. ,,Ian bezit de gave een rol een dubbele betekenis mee te geven'', zegt Condon. ,,En die kwaliteit was hoognodig voor The Good Liar.‘’



Voor McKellen had de filmmaker een gelijkwaardige tegenspeelster nodig. Die vond hij in Oscarwinnares Dame Helen Mirren, die vooral in kostuumdrama's, zoals The Queen, schitterde. ,,Helen excelleert ook in gelaagde rollen. En het grote voordeel is dat ze goed met elkaar overweg kunnen; ze hebben samen op het toneel gestaan. Een goede verstandhouding tussen acteurs is voor mij bittere noodzaak. Anders beland je als regisseur in een hel.‘’