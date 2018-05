Actie Free a Girl haalt half miljoen euro op

In de afgelopen dagen vroeg de stichting, opgericht door Yolanthe Sneijder Cabau, aandacht voor kinderprostitutie wereldwijd. Het hele bedrag gaat naar het weghalen van meisjes uit kinderprostitutie.

Tijdens de actie 'Lock me Up - Free a Girl' lieten ruim driehonderd bekende én onbekende Nederlanders zich opsluiten. Verspreid over 33 verschillende locaties in Nederland, en dit jaar voor het eerst in België, zaten zij 12 uur lang opgesloten in een hokje dat symbool staat voor de bordeelhokjes in India. Dit jaar deden onder meer Giel Beelen, Thomas Berge, Belle Perez en John Ewbank mee.

Het was dit jaar de achtste editie van de actie. Volgens de stichting zitten wereldwijd twee miljoen meisjes gedwongen in de prostitutie.