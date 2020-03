Actie Zondag met Lubach levert Rode Kruis al ruim 250.000 euro op

In plaats van een T-shirt met de tekst ‘Ik.geloof.in.jou.en.mij’, waarmee Rumag geld ophaalde voor het goede doel, maakte Lubach een shirt met ‘Ik,geloof,in,jou,en,mij’, om het bedrijf op de hak te nemen. Die actie pakt goed uit, want met meer dan tienduizend verkochte shirts ontvangt het Rode Kruis een bedrag van 160.000 euro, meldt de redactie van het programma. Daarnaast is er via Lubag.nl nog eens 92.000 euro aan losse donaties binnengekomen.



Rumag, bekend van de grappig bedoelde teksten met punten tussen elk woord, ontkende gisteren winst te maken op de benefietactie en liet weten te zijn geschrokken van de beschuldigingen. Thijs van der Heide, ceo van het bedrijf, sprak van ‘karaktermoord op een publieke zender’. Het bedrijf is inmiddels 30.000 volgers kwijtgeraakt op Instagram, maar heeft er altijd nog ruim 1,2 miljoen.



Het filmpje waarin Zondag met Lubach Rumag aanpakte, is inmiddels meer dan een miljoen keer bekeken op YouTube. De uitzending zelf werd door 1,7 miljoen kijkers bekeken.