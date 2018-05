Actrice Ashley Judd klaagt Harvey Weinstein aan

Standbeeld Normaal heeft 'high-tech' bescher­ming tegen dieven

9:58 Het standbeeld van Normaal is af. Het eerbetoon aan de boerenrockband is inmiddels op het plein in Hummelo geplaatst. Om te voorkomen dat onverlaten er voortijdig met het brons vandoor gaan, is het beeld van hightechmaatregelen voorzien.