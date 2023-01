Actrice Brooke Shields vertelt over verkrachting in documentaire: ‘Was bang dat ik zou stikken’

De Amerikaanse actrice Brooke Shields (57) is in het begin van haar carrière verkracht. Dat vertelt ze voor het eerst in Pretty Baby, een documentaire over haar leven als actrice en model. ,,Het was als een gevecht”, vertelt ze onder meer.

Het voormalige topmodel gaf de identiteit van de dader niet prijs. Wel gaf ze aan dat het niet om een onbekende ging. Shields had de man in kwestie ontmoet kort nadat ze afgestudeerd was. Niet veel later nodigde hij haar uit. Zelf dacht de actrice dat het om een zakelijke bespreking over de deelname aan een casting voor een nieuwe film ging. Uiteindelijk bracht de man haar terug naar haar hotel. Daar zou hij haar hebben verkracht.

Blijf in leven

,,Het was als een gevecht. Ik was bang dat ik zou stikken”, weet de Amerikaanse actrice nog goed. Ze vertelt verder dat ze ‘bevroor’. ,,Ik dacht alleen maar: blijf in leven en vertrek.’’ Shields wist zich uiteindelijk los te wringen en pakte een taxi naar huis. ,,Ik heb de hele weg naar het appartement van een vriend van me gehuild.”

Quote Hij zei: ‘Dat is verkrach­ting.’ En ik zei: ‘Ik ben niet bereid dat te geloven’

De actrice verwerkte de ervaring lange tijd niet eens als verkrachting. Ook niet toen haar beveiligingsspecialist Gavin de Becker haar daarop wees. ,,Hij zei: ‘Dat is verkrachting.’ En ik zei: ‘Ik ben niet bereid dat te geloven’.” Pas veel later komt het besef dat wat haar overkwam, wel een verkrachting is geweest.

Nog niet eerder geopenbaard

Shields werd als seksueel object neergezet door Hollywood, toen ze naakt verscheen en een 29-jarige Keith Carradine kuste toen ze nog maar 11 jaar oud was in de film Pretty Baby uit 1978 (waaraan de documentaire zijn titel ontleent). Op 15-jarige leeftijd verscheen ze in nog twee films, Blue Lagoon en Endless Love, waarin seks en naaktheid waren opgenomen, evenals haar iconische Calvin Klein-jeansadvertenties: ‘Niets komt tussen mij en mijn Calvins.’

De actrice, die inmiddels 57 is, heeft nog nooit eerder in het openbaar over de verkrachting gesproken. Dat doet ze nu voor het eerst in de documentaire. De film wordt in twee delen uitgebracht op streamingdienst Hulu. Het eerste deel van de docu focust op de seksualisering waarmee Shields al op heel jonge leeftijd geconfronteerd werd.

Seksueel getinte vragen

Verder gaf de actrice vorig jaar ook al aan dat ze tijdens haar tienerjaren vaak seksueel getinte vragen kreeg tijdens interviews. ,,Ze stelde me een reeks intieme en indringende vragen over mijn seksuele geschiedenis. Ik was amper 15 jaar,’’ vertelde Brooke onlangs in de wekelijkse podcast Armchair Expert. Dat de documentaire net nu verschijnt, heeft volgens Shields alles te maken met timing. De actrice vindt dit ‘het juiste moment in (haar) leven’ om in een documentaire te verschijnen.

