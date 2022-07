Actrice Busy Philipps gearresteerd bij abortusbetoging

Terwijl ze wordt opgepakt maakt ze een peace-teken naar de camera’s. ‘We zullen niet terugdeinzen, we zullen niet toegeven en we zullen niet stoppen met vechten totdat er gelijkheid is voor alle Amerikanen', schrijft de actrice op Instagram. Philipps sloot zich aan bij activisten die protesteerden tegen het terugdraaien van de wet die Amerikanen het recht op abortus gaf. Daardoor mogen staten nu zelf bepalen in hoeverre ze de mogelijkheid tot abortus toestaan.

De actrice is ook in een podcast te horen waarin de mogelijkheid tot abortus centraal staat. Ze is ‘chagrijnig’, schrijft ze vrijdag in een bericht waarin ze over de podcast vertelt. ‘We zoeken voor je uit waar abortus WEL beschikbaar is, waar het dat NIET is en hoe je het allemaal bij kunt houden.”