Actrice Ellemijn verloor drie kinderen bij bevalling en kreeg vier miskramen

,,Ik ben in totaal tien keer zwanger geweest'', aldus de actrice, die onder meer te zien was in Rozengeur en Wodka Lime en Sam Sam, tegen Lindanieuws.nl. Ze kreeg vier keer een miskraam en drie keer ging het rond de bevalling mis.



Toen ze voor het eerst zwanger was, bleek dat haar nog ongeboren dochter Jasmijn een vochtophoping had in haar nek. ,,Ze zal nooit kunnen leven, zei mijn moedergevoel. Uit liefde moet ik haar laten gaan.'' Daarna raakte Ellemijn snel opnieuw zwanger, van het meisje Tijgertje die werd vernoemd naar haar beweeglijkheid. Zij werd na 18 weken geboren.



Vervolgens werden zoons Victor en Boaz geboren; zij zijn kerngezond. Toen er anderhalf jaar later een vroege miskraam volgde, strandde haar huwelijk. Daarover zegt de actrice: ,,In tijden van crisis val je terug op je basis. Onze basis samen bleek niet solide genoeg.''