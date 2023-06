Actrice Jane Fonda wint Harry Belafonte award voor haar activisme

Jane Fonda is dit jaar de winnaar van de Harry Belafonte Voices for Social Justice Award. De 85-jarige actrice ontving de prijs voor haar activisme tijdens het Tribeca Film Festival in New York.

,,Laat je horen voor het Tribeca Film Festival”, zei de 85-jarige actrice toen ze op het podium stond. Fonda bedankte het filmfestival. ,,Voor het geven van kansen aan vrouwen, mensen van kleur en jongeren in de filmindustrie.” Tijdens haar speech sprak Fonda zich uit over de klimaatcrisis. ,,We zijn dieren, laten we dat niet vergeten. We zijn afhankelijk van de oceaan en de bossen voor zuurstof, voor voedsel. Het is allemaal met elkaar verbonden.”

De laatste jaren vraagt Fonda aandacht voor de gevaren van klimaatverandering. Ze demonstreerde zo’n beetje bij alle grote acties: onder meer tegen de Vietnamoorlog en het huidige klimaatbeleid. In 2019 werd ze op 81-jarige leeftijd nog gearresteerd met een protestbord in haar hand.

Het is de derde keer dat de prijs werd uitgereikt. De onderscheiding is vernoemd naar de Amerikaanse zanger Harry Belafonte, die eind april op 96-jarige leeftijd overleed. De prijs is bedoeld om mensen erkenning te geven die kunst hebben gebruikt om verandering in hun gemeenschap teweeg te brengen. De hiphopartiest Common nam de award in 2022 in ontvangst. Een jaar eerder ging de onderscheiding naar de Amerikaanse activiste Stacey Abrams.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: