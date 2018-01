Actrice Jessica Alba zet kerngezond zoontje op de wereld

Ophef over ongeschoren oksels van 21-jarige dochter Madonna

1 januari Lourdes, de 21-jarige dochter van superster Madonna, heeft op sociale media een wagonlading kritiek over zich heen gekregen omdat ze met ongeschoren oksels verscheen op een oud en nieuwfeestje bij haar moeder. De Queen of Pop deelde direct na de jaarwisseling op Instagram een foto waarop een grijnzende Lourdes te zien is terwijl ze haar opgeheven armen om haar moeder heen slaat.