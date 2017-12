Actrice Lindsay Lohan heeft forse belastingschuld

Het gaat om belastingen uit 2010, 2014 en 2015. In die periode speelde ze als actrice in de film Machete, de serie 2 Broke Girls en had ze haar eigen realityserie, die te zien was op OWN network, het televisiekanaal van Oprah Winfrey.

In het verleden was Lohan verslaafd aan drugs en kwam ze meerdere malen in financiële problemen.