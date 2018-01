Actrice Liza Sips zwanger van tweede kindje: 'Zo fucking blij!'

In het filmpje maken Liza's tranen al snel plaats voor blijdschap, als ze uitgelaten door de kamer begint te springen. ,,Oh my god, fucking hell, ik ben zwanger!'', roept ze uit. ,,Ik ben zo fucking blij! Het lijkt wel alsof ik droom!''



Zelf kan Liza de hysterische beelden van hét onthulmoment overigens slecht terugkijken. ,,Ik herken mezelf gewoon helemaal niet'', vertelt ze in dezelfde video. ,,Het is alsof je in een roes raakt en je weet niet meer wat je zegt.''



Toch is de actrice blij dat ze alles heeft vastgelegd. Anders dan bij haar eerste zwangerschapstest was vriend Ralph nu niet aanwezig en dankzij de beelden is hij er - net als de rest van Nederland - toch een beetje bij.



Liza, die Vicky Pouw speelde in GTST, is sinds begin 2013 samen met Ralph. De twee verloofden zich vorig jaar. In april 2016 verwelkomden ze zoontje Jonah.