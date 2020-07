Actrice Olivia de Havilland (104) overleden

Olivia de Havilland is op 104-jarige leeftijd overleden. De actrice, onder meer bekend van de legendarische film Gone with the Wind , blies haar laatste adem uit in Parijs, waar ze al sinds 1960 woonde. Waaraan Olivia is overleden, is niet bekend.

Olivia de Havilland werd in 1916 geboren in Tokio. Haar moeder Lilian was actrice, haar vader Walter advocaat. Een jaar later werd haar zusje Joan geboren, die later ook actrice zou worden onder de naam Joan Fontaine. Omdat beide meisjes aan problemen aan de luchtpijp leden, nam hun moeder hen in 1919 mee naar Californië. Hun vader, die een affaire had met de huishoudster, bleef in Japan.

In 1935 kwam haar acteercarrière van de grond, maar haar echte doorbrak kwam pas toen ze een rol in Gone with the Wind scoorde. Olivia won later twee Oscars voor beste actrice voor haar rollen in de films To Each His Own (1946) en The Heiress (1949).

Ze speelde in acht films met acteur Errol Flynn, waaronder ‘The Charge of the Light Brigade’ en ‘The Adventures of Robin Hood’. Volgens de actrice had vrouwenversierder Flynn haar ten huwelijk gevraagd, maar weigerde ze dat omdat hij al getrouwd was.

Tussen Olivia en haar jongere zus Joan boterde het niet. Ze zouden zelfs een legendarische vete koesteren. Volgens biograaf Charles Higham omdat Olivia haar zusje niet kon accepteren én omdat Joan het gevoel had dat hun moeder Olivia boven haar verkoos. Toen Joan in 1942 een Oscar voor Beste Actrice won, weigerde ze om haar zus - die ook genomineerd was - te erkennen. De ruzie eindigde pas in 2013, toen Joan stierf. ,,Ik trouwde eerst, ik won de Oscar voor Olivia, en als ik eerst zal sterven, zal ze ongetwijfeld razend zijn omdat ik haar op dat vlak ook versloeg”, sneerde de jongere zus enkele jaren eerder.

Olivia de Havilland laat een zoon en dochter achter.