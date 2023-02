Actrice Raquel Welch (82) was meer dan een sekssymbool

1940-2023Haar naam mag dan zelden op lijstjes met ‘beste actrices aller tijden’ prijken; in de filmwereld werd Raquel Welch een icoon van jewelste. Een sekssymbool ja, maar wel een die in de jaren 60 en 70 met dit imago enkele wonderen verrichtte. Welch overleed woensdagochtend na een kort ziekbed op 82-jarige leeftijd, aldus haar familie.

Bijna zestig jaar geleden werd Raquel Welch na haar optreden in de sciencefiction-cultklassieker Fantastic Voyage op slag een sekssymbool. Vooral nadat ze in niet meer dan een berenvelletje opdraafde in de film One Million Years B.C.. Playboy riep haar uit tot de meest begeerlijke vrouw van de seventies. Veel zestigplussers zullen toegeven dat de Iers-Boliviaanse in die periode een baken van puberale bewondering was.

Welch wist dit en droeg haar imago met trots, ook op latere leeftijd. In 2014 gaf de toen 73-jarige ‘pin-up girl’ haar veel jongere collega's het nakijken op de uitreiking van de Costume Designers Guild Awards in Los Angeles. Meer dan een zwart jurkje en wat sieraden had ze daar niet voor nodig.

Volledig scherm Raquel Welch. © Film: One million years b.c.

Welch groeide op in San Diego waar ze als tiener vele Missverkiezingen won. Haar eerste staaltje acteren liet ze zien in 1959 toen ze de hoofdrol kreeg in het openluchttoneelstuk Ramona Pageant, gebaseerd op de roman Ramona van Helen Hunt Jackson. Dat bleek nog geen doorbraak. Ze werd eerst weervrouw bij een lokaal televisiestation en in Dallas (Texas) werd ze model voor het warenhuis Neiman Marcus en werkte ze ook als serveerster met de bedoeling door te reizen naar New York.

In plaats daarvan ging ze naar Los Angeles waar ze veel audities deed bij de filmstudio’s. Dit leidde tot Fantastic Voyage (1966) waardoor ze bij het grote publiek bekend werd. De actrice speelde vervolgens in een kleine 40 films waaronder Bedazzled (later goed voor een remake met Elizabeth Hurley), Bandolero! met James Stewart en Dean Martin, Lady in Cement met Frank Sinatra en 100 Rifles met Jim Brown en Burt Reynolds.

Ze was daarin vaak meer dan slechts een sekssymbool. Pas later werd opgemerkt dat Welch juist opvallend sterke, licht feministische vrouwen speelde in plaats van het mooie meisje in nood dat door een man moest worden gered. Zo was ze een van de eerste dames die een hoofdrol vertolkte in een western. Hannie Caulder (1971) was a een inspiratiebron voor veel latere wraakfilms. Volgens Quentin Tarantino stond Welch model voor Uma Thurmans iconische rol in zijn Kill Bill-producties.

Volledig scherm Raquel Welch kreeg in 1994 een ster op de Hollywood Walk of Fame. © Reuters

Tragisch genoeg werd dit nauwelijks geprezen in de decennia waarin Welch actief was, al ontving ze nog een Golden Globe voor haar rol in een komische versie van The Three Musketeers (1973). Eens een sekssymbool, altijd een sekssymbool, zo bleek. Haar meest controversiële rol was in Myra Breckinridge. Ze speelde een transseksueel en hoopte hierdoor als actrice serieus te worden genomen, maar de film flopte genadeloos. Het publiek weigerde haar te accepteren als meer dan een knappe verschijning.

Poster

Welch bleef vooral beroemd dankzij een poster van het eigenlijk maar matige One Million Years B.C.. De afbeelding werd bekender dan de film zelf. Ironisch genoeg werd die zelfde poster opnieuw beroemd door de gevangenisklassieker The Shawshank Redemption (1994), door veel mensen beschouwd als een van de beste films aller tijden. Dankzij die poster kon het hoofdpersonage ontsnappen uit zijn cel.

Welch trouwde in haar leven vier keer met achtereenvolgens James Welch (1959-1964), Patrick Curtis (1967-1972), Andre Weinfeld (1980-1990) en Richard Palmer (1999-2004) en heeft twee kinderen, Tahnee en Damon Welch.

