Actrice The Queen werd uitgenodigd voor diner in Buckingham Palace: 'Publiek werd verliefd op haar’

filmrecensie 5 sterren voor Moonage Daydream: David Bowie zoals hij zelden te zien was

Wie dacht alles al te weten over David Bowie (1947-2016) zal met stijgende verbijstering kijken naar de documentaire Moonage Daydream die regisseur Brett Morgen over het fenomeen maakte. Ruim twee uur lang rolt de ene na de andere verrassing over het doek in een duizelingwekkende montage van archiefbeelden uit concerten, sfeerbeelden en interviews.

10:10