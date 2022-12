Actrices uit hitserie zeggen gedwongen te zijn tot sexy shoot: ‘Anders raakte iedereen baan kwijt’

Actrices Sophia Bush en Hilarie Burton, die bekend werden dankzij de cultserie One Tree Hill , zijn in 2006 gedwongen tot een sexy fotoshoot die ze niet wilden doen. De makers zeiden dat de hele cast op straat zou komen te staan als ze weigerden, stellen de twee in hun podcast.

One Tree Hill was tussen 2003 en 2012 negen seizoenen lang te zien en staat te boek als een internationaal succes. In 2006 hing de toekomst van de serie volgens de makers echter aan een zijden draadje, vertellen de actrices deze week in hun podcast Drama Queens.

De show moest dringend meer mannelijke kijkers zien te trekken. De makers vertelden Burton dat er veel mannen keken als de vrouwelijke personages met geweld te maken kregen, dus dat zou vaker gaan gebeuren. Maar dat was niet genoeg: de gezichten van de serie moesten nodig sexy op de foto voor een mannenblad, zou hen zijn meegedeeld.

Bush en Burton wilden dat niet, maar daar moesten de makers niks van hebben. Burton werd naar het productiekantoor gehaald. ,,Ik kreeg te horen: ‘Alle andere series hebben op de cover gestaan van elk blad en niemand wil jullie hebben. Niemand zit op jullie te wachten en nu is er eindelijk een magazine dat jullie wil en daar trek je serieus je neus voor op?’’’

Weigeren zou egoïstisch zijn, daar kwam het op neer. ,,Ze zeiden: ‘De studio achter de serie wil de stekker eruit trekken. Als je geen buzz creëert en mannen aantrekt, gaan we eraan. En al je vrienden raken hun baan kwijt.’’’



Danneel Ackles, Sophia Bush en Hilarie Burton op de cover van het magazine.

Bij Bush, die later speelde in onder meer Chicago P.D., was de dreiging helemaal concreet. ,,Ik kreeg letterlijk te horen: ‘Als je het niet doet, zorgen we ervoor dat je er nooit op uit mag voor een persdag, een film, een evenement of de goede doelen waar je voor werkt. We houden je voor altijd hier.’’’ Dat konden de makers doen, bijvoorbeeld door haar te laten opdraven voor het doorpassen van kleding als ze zelf geen scènes hoefde op te nemen.

De vrouwen poseerden uiteindelijk voor Maxim, samen met Danneel Ackles. Zij had geen grote rol in de show, maar hoofdrolspeelster Bethany Joy Lenz werd niet gevraagd. ,,Ze zeiden dat ze mij niet benaderden omdat ik te dik was’’, zegt ze in de podcast. ,,Ik was geen sexy meid meer in de serie.’’ De makers zouden vervolgens tegen de andere vrouwen hebben gezegd dat Lenz zelf had geweigerd en zij daarom wel móésten meewerken.

De onthullingen rond de fotoshoot komen bovenop eerdere beschuldigingen aan het adres van Mark Schwahn, die de show bedacht. Actrices en medewerkers van de serie, onder wie ook Burton, Bush en Lenz, schreven in 2017 een brief waarin ze hem betichtten van ‘traumatiserend’ seksueel wangedrag. Hij werd kort daarna ontslagen bij de serie The Royals, waar hij destijds werkte, en zijn carrière kwam ten einde. De makers hebben nog niet op de nieuwe aantijgingen gereageerd.

