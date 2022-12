AD-lezer weet het zeker: Ferry Weertman wint Expeditie Robinson

Messi doorbreekt de ‘vloek van Drake’: rapper met beruchte reputatie brengt eindelijk geluk

Lionel Messi is er vanavond in geslaagd de beruchte ‘vloek van Drake’ te doorbreken met de winst op Frankrijk in de finale van het WK voetbal. De Canadese rapper (36) had naar eigen zeggen voor 1 miljoen dollar gewed dat Argentinië zou winnen van Frankrijk. Dat leek slecht nieuws voor Messi en co, want hij staat erom bekend er áltijd naast te zitten.

7:54