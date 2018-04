Adam Curry luncht met andere 'uitblinkers' bij koningspaar

video Vriendin rapper Keizer bevalt op de snelweg van 'brutale guy'

12:54 Rapper Keizer (Rozelsky Steve Lie-A-Jen) is op een bijzondere manier voor de vierde keer vader geworden. Zijn vriendin beviel vandaag langs de snelweg van zoon Given. ,,Deze jongen heeft ervoor gekozen om in de waggie eruit te komen'', vertelt Keizer in het filmpje 'brutale guy', terwijl zijn vriendin Samiera steunend en puffend naast hem zit.