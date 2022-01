‘Adele cancelt shows niet alleen om corona’

Adele zou haar concerten in Las Vegas niet alleen last minute hebben geannuleerd vanwege coronabesmettingen in haar team , maar ook omdat ze niet tevreden was met de productie. Dat beweert althans entertainmentwebsite TMZ, op basis van meerdere bronnen die verbonden zijn aan Caesars Palace, de plek waar Adele haar optredens zou geven.

Zo zou Adele niet blij zijn geweest met verschillende decorstukken, het koor en het geluids- en camerasysteem. De medewerkers van Caesars Palace vertellen aan TMZ ‘geschokt’ te zijn geweest toen Adele op het laatste moment haar shows afzegde.

Een bron vertelt aan de entertainmentwebsite dat Adele nooit tevreden was met de productie van de show. Ook hebben de coronabesmettingen, waardoor de optredens volgens Adele niet door konden gaan, niet plaatsgevonden in het team van Caesars Palace. ,,We begrijpen niet waarom ze tot het laatste moment heeft gewacht om de stekker eruit te trekken”, aldus een bron.

Adele zou tot en met 16 april optreden in Las Vegas. De zogenoemde ‘residency’ kon volgens haar niet doorgaan door vertragingen vanwege het coronavirus en besmette crewleden. ,,Ik ben er kapot van. Ik vind het vreselijk dat het zo lastminute is. We zijn al meer dan dertig uur wakker om een oplossing te bedenken maar we hebben geen tijd meer. Ik ben heel erg van slag en ik schaam me enorm”, zei de zangeres vrijdag in een video. Later sprak Adele haar fans toe via een videocall. Het is nog niet bekend wanneer de concertreeks wordt ingehaald.

Onbevredigend einde

Het is niet voor het eerst dat Adele fans op het laatste moment moet teleurstellen. Haar tour in de zomer van 2017 kreeg een onbevredigend einde toen zij de laatste twee van vier megashows in Londen niet kon doen. Bij beide optredens in het Wembley Stadium had Adele achteraf last van haar stembanden. ‘Ik moest vocaal gezien veel harder doorzetten om het einde van de show te halen dan dat ik normaal doe’, schreef ze in een statement.

De twee optredens in haar thuisstad werden nooit meer ingehaald. Adele verdween jaren uit het zicht om aan haar vierde studioalbum te werken. Voor de shows in Las Vegas hebben fans een mail gekregen dat ze hun geld kunnen terugkrijgen, of kunnen wachten op een nieuwe datum.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: