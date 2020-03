Advies aan Linda de Mol: kap met Ladies Night

Senhit gaat opnieuw voor San Marino naar het songfesti­val

13:00 San Marino probeert opnieuw met zangeres Senhit het Eurovisie Songfestival te winnen en naar eigen land te halen. Senhit, voorheen ook wel Senit genoemd, vertegenwoordigt de ministaat San Marino voor de tweede keer op het songfestival. In 2011 was zij in Düsseldorf ook al van de partij. Zij zong toen het nummer Stand By.