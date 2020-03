Advies aan Linda de Mol: stop maar met Ladies Night

Laat ik de knuppel maar genadeloos in Merels kippenhok werpen: ik denk niet dat het gaat lukken met Ladies Night. Hoe leuk ik sommige types op de bank ook vind, hoezeer ik het toejuich dat er méér vrouwen hun mening dúrven geven op tv - dit wordt niks.



Het is een boude bewering, dat realiseer ik me. Ik zie in gedachten die leuke Merel Westrik al samen met Linda de Mol dartpijltjes naar mijn foto gooien. Maar als je als makers na twee maanden koortsachtig brainstormen niets beters kunt bedenken voor de opening van seizoen twee dan het volledig uitgekauwde ‘goh wat is het fijn dat er tegenwoordig ook volle vrouwen en mannen met sproeten op de catwalk lopen’, dan is pijnlijk duidelijk dat je weinig toe te voegen hebt aan het bestaande aanbod op tv.