Advocaat: Gordon pleegt uit pure frustratie karaktermoord op arts

Volgens de belangenbehartiger van B., advocaat Vincent van der Velde, is al langere tijd sprake van een 'zeer nare situatie' tussen Op Goed Geluk-presentator Gordon en zijn cliënt. ,,Gordon beweert dat hij een relatie met B. heeft gehad, maar dat is absoluut niet waar. Des te vreemder is het dat Gordon vandaag foto's op sociale media zette van zichzelf met B.. En daarbij ook nog ronkende teksten als 'de man waar ik dus al een tijdje heel gelukkig mee ben', 'je bent echt mijn kanjer', 'verliefd' en 'liefde overwint alles' inclusief de volledige voor- en achternaam van de man in kwestie. Daar heeft B. nooit toestemming voor gegeven'', benadrukt de advocaat.



Van der Velde stelt dat Gordon en B. weliswaar samen op de kiekjes staan, maar dat daar nog geen relatie uit kan worden afgeleid. ,,Als twee mannen een beetje romantisch op een foto staan en elkaar een kus geven, wil dat nog niet zeggen dat ze daadwerkelijk een liefdes- of seksuele relatie hebben. En dat was in dit geval ook niet zo. Het is volgens B. uiterst vreemd dat Gordon iets naar buiten brengt wat nooit heeft bestaan. Hij vermoedt dat Gordon door afwijzing op zijn ziel is getrapt.''



Gordon beweerde vandaag in een uitgebreide post op Instagram dat hij zich behoorlijk bedrogen voelt door B.. De man zou, aldus de 49-jarige entertainer, een dubbelleven hebben geleid en seksuele handelingen met mannen en vrouwen zonder toestemming hebben laten filmen. Gordon reageerde vanmiddag geschokt op de jongste ontwikkelingen die hij volgens eigen zeggen niet zag aankomen. Nadat hij zijn relatie bekend maakte, werd hij bestookt met waarschuwende berichten over B. van mannen en vrouwen.



,,Ik ben in shock dat iemand zo intens gemeen kan zijn'', schreef hij vandaag. ,,Ik kan niet geloven dat iemand die straks een dokterseed moet afleggen in staat is om zulke onethische dingen uit te halen met dames en heren die nietsvermoedend instappen in een roze wolk van liefde.''En: ,,...ook al ben ik door de wol geverfd met alle teleurstellingen op het gebied van liefde, dan nog komt deze wederom keihard aan. Het moedwillig iemand voorliegen en bedriegen is voor mij een karaktereigenschap die ik nooit naast mij zal accepteren...''