Advocaat hoopt rechtszaak om DNA van prins Albert te voorkomen

De Napolitaanse Erich Grimaldi, met toevalligerwijze dezelfde achternaam als het Monegaskische vorstenhuis, is drie weken geleden al een gerechtelijke procedure begonnen bij het tribunaal in Milaan. Maar vandaag zegt hij dus dat hij hoopt dat het niet tot een daadwerkelijke gang naar de rechtbank hoeft te komen. Dit om de identiteit van het meisje te beschermen en omdat Grimaldi vindt dat een proces “nutteloos en verkwistend” is als de kwestie ook gewoon kan worden opgelost met een snelle DNA-test van de 62-jarige Albert.

De nu 34 jaar oude moeder, woonachtig in Italië, zou Albert in Brazilië hebben ontmoet, en zegt ook met hem op reis te zijn geweest. In juli 2005 zou hun dochtertje zijn geboren, maar zodra ze daar melding van maakte zou de prins - die op dat moment net zijn vader had opgevolgd en vorst van Monaco was geworden - alle contact hebben verbroken. Omdat het meisje vragen begon te stellen over wie haar vader was, heeft de Braziliaanse nu een advocaat in de arm genomen.