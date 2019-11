Advocaat: Imanuelle Grives heeft groot deel effectieve celstraf al uitgezeten

UPDATE/ videoActrice Imanuelle Grives (34) is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, en 8000 euro boete voor haar handel in drugs op festival Tomorrowland. De actrice zat al een kleine twee maanden in voorarrest en hoeft daarom, zegt haar advocaat John Maes, nog maar kort de cel in volgens de huidige regels. Grives maakte toch een aangeslagen indruk toen de rechter de straf uitsprak.

Volgens haar advocaat John Maes blijft er volgens de huidige ministeriële richtlijnen effectief nog maar een korte celstraf over voor Grives. ,,Bij celstraf van maximaal een jaar hoef je maar één zesde te zitten,” zegt Maes kort tegen deze site. Grives kreeg vanmorgen twee jaar cel opgelegd waarvan één voorwaardelijk. Daarmee zou ze ‘nog slechts’ één jaar achter tralies moeten. Bij zo'n straf kán je na één zesde vrij komen, onder bepaalde voorwaarden, zo rekent Maes uit. Omdat Grives al ruim zes weken in voorarrest zat, zou dus nog slechts een korte celstraf overblijven. Maar Maes moet het vonnis nog bestuderen.

Ook een groot deel van de boete is voorwaardelijk. Het te betalen bedrag zal netto uitkomen op 2000 euro, aldus een rechtbankmedewerker.

De uitspraak lijkt desondanks stevige tegenvaller voor Grives: ze had gehoopt op een werkstraf. Ze liep gehaast en zonder iets te zeggen de rechtbank uit. De rechter zei in zijn motivering dat er sprake was van ‘vervaagd normbesef’. Imanuelle hield geen rekening met het gevaar van drugs, de overlast voor de maatschappij en het feit dat er in het verleden doden vielen.

Het Openbaar Ministerie eiste een maand geleden twee jaar celstraf en ook een boete van 8000 euro tegen de hevig geëmotioneerde Rotterdamse actrice. Hoewel Grives alle schuld op zich nam, eiste de officier tegen een Amerikaanse vriendin van Grives 18 maanden cel en een geldboete van 1000 euro. Die vriendin kreeg vanochtend een half jaar cel aan de broek.

Net als in Nederland is het niet verplicht om bij de uitspraak aanwezig te zijn, maar even voor 11.00 uur verscheen Imanuelle Grives toch bij de rechtbank. ,,Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen.”

Paniekaanvallen

Grives had verklaard dat ze zich wilde inleven in een filmrol rol die ze zou gaan spelen, maar dat vond de officier van justitie geen verzachtende omstandigheid. De actrice werd aangehouden met een kleine hoeveelheid drugs die ze in een pruik had verstopt, maar tijdens een doorzoeking van haar logeeradres die daarop volgde, vond de politie nog veel meer drugs: xtc-pillen, zakjes cocaïne, ketamine, amfetamine, cannabis en hasj. Ook was er een flesje met ghb.



Grives betuigde veel spijt en zei al eerder dat ze hulp nodig heeft. De actrice zei dat ze tijdens haar voorarrest in de gevangenis in Antwerpen, van juli tot september, goed heeft nagedacht over hoe ze verder moet met haar leven. Ze zei te hopen op een tweede kans en open te staan voor een eventuele werkstraf, waarvoor haar advocaat had gepleit.



Volgens haar advocaat gebruikte ze medicijnen om angst, spanning, paniekaanvallen en slaapproblemen uit haar leven te bannen. ,,Ze had haar leven niet op orde en worstelde met haar bestaan, ondanks de glimlach die ze op het witte doek liet zien. Ze had geen rust en privacy meer en gebruikte alle verdovende middelen die op de markt te krijgen waren. Ze was losgeslagen,” aldus advocaat John Maes tijdens de rechtszaak.

Bubbel

De actrice leefde volgens hem in een soort bubbel, ook vanwege haar bekendheid, maar eigenlijk worstelde ze met haar bestaan, zei hij. Maes benadrukte dat Grives maar acht pillen had verkocht op het festival en niet eens wist wat voor prijs ze ervoor moest vragen. ,,Het was een eenmalig slecht avontuur. Laten we de zaken niet groter maken dan ze zijn.”

Imanuelle was op televisie te bewonderen in Vechtershart en Celblok H. In 2017 was ze een van de kandidaten van Wie is de Mol?. Ook speelde ze rollen in de films Alleen Maar Nette Mensen (2012) en Tuintje in Mijn Hart (2017). Afgelopen voorjaar was ze nog te zien als kandidaat in It Takes 2 op SBS 6. Vorig jaar werd bekend dat ze een rol speelt in de nog te verschijnen AvroTros-serie Keizersvrouwen.

