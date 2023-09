Advocaat Sébas Diekstra: geen enkele Temptation Island-melder begon over geld

bespaarbattle ‘Ik had trek in macadamia­no­ten, maar die kostten bijna 8 euro, dus heb ik toch maar laten liggen’

In een jaar tijd zijn de boodschappen maar liefst 12 procent duurder geworden, constateerde GfK recent nog. Een serieuze kostenpost voor veel huishoudens dus. Wat geven de drie gezinnen van onze Bespaarbattle uit aan wc-papier, brood en zuivel? En waar liggen kansen om te besparen, denken onze experts? Deze maand volgen we Ascha, Niels, Edwin, Dominick en Daphne bij hun missie: wie bespaart het meest? Vandaag: de boodschappen en benzine. ,,In gewoontes liggen vaak de valkuilen.”