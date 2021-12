Advocaten slachtoffers James Franco: ‘Hij neemt geen verantwoordelijkheid’

Een van de juridische firma’s stond Sarah Tither-Kaplan bij, een van de vrouwen die Franco publiekelijk aanklaagde. Zij trok haar aanklacht uiteindelijk in nadat er een financiële overeenstemming werd bereikt met Franco, maar het feit dat de acteur zich nu verschuilt achter een verslavingspatroon schiet bij Sarah’s advocaten in het verkeerde keelgat. ,,Afgezien van het feit dat hij een machtige positie had als eigenaar van de acteerschool, komt hij nu zeer ongevoelig over en lijkt hij zich nog steeds niet druk te maken over het leed dat hij deze jonge vrouwen heeft aangedaan. In zijn betoog gaat het alleen maar om hem en hoe zwaar het allemaal voor hem is geweest. In zijn wereld draait alles om hem en om niemand anders.”

In het interview claimde Franco dat hij geen zeggenschap had over de toelating van studenten en dat het oprichten van zijn acteerschool geen ‘meesterplan’ was om jonge vrouwen binnen te halen. Ook die uitspraak valt helemaal verkeerd bij de advocaten. ,,Het is ongelofelijk dat deze man zelfs na een overeenstemming met een slachtoffer nog steeds doet alsof er niks aan de hand was. Door te zeggen dat hij er niets mee te maken had, maakt het geheel alleen maar ongeloofwaardiger. Hij heeft zijn slachtoffers een bedrag van bijna 2 miljoen euro betaald om de zaak af te handelen. Zoiets doe je niet als je nergens schuldig aan bent geweest.”

Franco bekende in het interview seks te hebben gehad met een aantal studentes, maar zag daar geen kwaad in omdat hij geen alcohol meer dronk. De acteur kickte op jonge leeftijd al af van een alcoholverslaving en omdat hij dagelijks naar bijeenkomsten van de Anonieme Alcoholisten ging had hij het idee ‘een spiritueel leven te leiden’. Uiteindelijk gaf hij toe 20 jaar lang een seksverslaving te hebben gehad, waarvoor hij in therapie is gegaan. Volgens de advocaten van de slachtoffers is dat nog steeds geen excuus en vinden ze dat Franco de aandacht afleidt van dat wat hij heeft gedaan.

