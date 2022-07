Advocaten steggelen verder over getuigenis Britney Spears

Britney Spears voor de rechter, meent dat management­bu­reau haar heeft uitgebuit

Een rechtbank in Los Angeles bepaalt vandaag of Britney Spears moet getuigen in een rechtszaak. Vader Spears wil zijn dochter dwingen te getuigen. Het is niet duidelijk waarom hij dat wil, maar vermoedelijk gaat het om de omstandigheden van de curatele waaronder de zangeres tot vorig jaar stond.

13 juli