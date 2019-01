Advocatenserie Suits stopt na volgend seizoen

ereprijslijst The Lion King wint AD Publieks­prijs bij Musical Awards

23 januari Tijdens het Musical Awards Gala 2019, dat vanavond plaatsvond in het RAI Theater in Amsterdam, is The Addams Family de grote winnaar geworden. De musical, die begin december in première ging, ontving de belangrijkste award voor Beste grote musical. De AD Publieksprijs ging naar The Lion King.