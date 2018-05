Afrojack lanceert talentenjacht voor internationale popgroep

1,1 miljoen kijkers voor begin songfesti­val, minder dan vorig jaar

10:45 Bijna 1,1 miljoen Nederlandse kijkers hebben gisteravond op NPO 1 de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival in Lissabon bekeken. Dat is veel minder dan vorig jaar toen 1,5 miljoen Nederlanders keken naar de eerst ronde. Het liedjesfestijn in Lissabon staat na het NOS Journaal op de tweede plaats in de ranglijst van best bekeken tv-programma's.