Afrojack met 130 man op podium songfestival

Na het fiasco met Madonna vorig jaar in Israël had de organisatie van het Songfestival al aangegeven niet een internationale act te gaan zoeken voor het Songfestival, maar het dichter bij huis te houden. Dat lukt met Afrojack, de dj groeide op in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Het muziekfeest zal halverwege mei plaats vinden in Ahoy in de Maasstad.



,,We gaan niet zomaar Afrojack op het podium zetten", legt Bakker uit. ,,Maar we gaan iets heel speciaals doen. Natuurlijk zouden we hem achter een dj-boot kunnen zetten en dan gaat hij een waanzinnige act weggeven. Maar ons thema is Open Up, dus we willen heel graag verschillende stijlen met elkaar verbinden. Afrojack gaat daarom optreden met een live orkest, 65 man. Jonge muzikanten die we allemaal geselecteerd hebben van de conservatoria in Nederland. Dus het wordt een cross-over van allemaal muziekstijlen.”