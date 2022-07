Afrojack tekent contract bij Universal Music Group

Update Concerten Pearl Jam in Nederland lijken door te gaan

Goed nieuws voor de Nederlandse fans van Pearl Jam. De band moest woensdagavond de show in Wenen afzeggen, omdat frontman Eddie Vedder last heeft van zijn keel. Even was het spannend of de concerten op zondag en maandag in Amsterdam wel door zouden gaan, maar daar lijkt het nu wel op.

