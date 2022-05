Afscheid van dierbaren door winnaar songfestival: ‘Waarschijnlijk oproep om te vechten’

met foto'sHet contrast kon niet groter, zondagmiddag op de stoep voor het driesterrenhotel Universo in de Italiaanse stad Turijn. De avond daarvoor won de Oekraïner Oleg Psioek samen met de mede-bandleden van Kalush Orchestra het Eurovisie Songfestival, een halve dag later nam hij afscheid van vriendin Oleksandra om terug te keren naar zijn thuisland. Hij moet zich melden, want hij kan elk moment door het leger worden opgeroepen om te vechten tegen de Russen.

De bandleden poseerden op de stoep voor foto's van fans en voorbijgangers en deelden handtekeningen uit. Ondertussen stopten ze hun bagage in een aantal wachtende taxi's die hen naar een interview bij televisiezender RAI zouden brengen. Om deel te nemen aan het liedjesfestijn hadden ze speciale toestemming van de Oekraïense autoriteiten gekregen om hun thuisland te verlaten. Want eigenlijk moeten alle mannen tussen de 18 en 60 jaar in Oekraïne blijven, ze kunnen door het leger worden opgeroepen voor de strijd tegen de Russen. Maandag moeten de vijf bandleden weer terug zijn.

En dus zagen fans en aanwezige journalisten hoe Oleg - met zijn kenmerkende roze petje op - zijn vriendin een kus op de mond drukte. Sasha Tab, achtergrondzanger van de band, nam afscheid van zijn vrouw en twee kinderen. Zij waren een maand eerder uit Oekraïne en van de oorlog weggevlucht. Ze verbleven al in Italië. Tabs vrouw huilde toen haar man zijn dochtertje in zijn armen had, afscheid nam en in de taxi stapte.

Volledig scherm Zanger Sasha Tab neemt afscheid van zijn vrouw Juliia Slobodianik en hun twee kinderen. © AP

‘Alle moeders’

Kalush Orchestra won zaterdagavond de finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn. Hun nummer Stefania, dat gaat over de moeder van Psioek, groeide tijdens de oorlog al snel uit tot strijdlied van de Oekraïners. Het nummer werd een symbool voor het ‘moederland’ en voor soldaten die hun moeder missen.

Na hun optreden riep Oleg op het podium de wereld op tot hulp aan Oekraïne, Marioepol en het regiment dat zich verdedigt in de Azovstal-fabriek. Vlak na hun winst bracht de band een nieuwe videoclip uit bij het nummer. De clip bevat rauwe oorlogsbeelden uit Oekraïne, vrouwen in gevechtsuniform. ,,Zo zien we onze Oekraïense moeders nu. We proberen de boodschap over te brengen, over hoe Oekraïne er op dit moment uit ziet’’, legde Oleg uit. De video was al snel miljoenen keren bekeken.

Vechten

Maandag vliegt de groep terug naar het thuisland, maar wat Psioek dan gaat doen, weet hij nog niet, maakte hij gisteren duidelijk. ,,Dit is de eerste keer dat ik het Eurovisie Songfestival heb gewonnen”, zei hij lachend. ,,Maar net als alle Oekraïners zijn wij klaar om te vechten tot het einde.”

,,In mijn geval is het zeer waarschijnlijk dat ik word opgeroepen om te vechten’', zei hij eerder in een interview met het tijdschrift Rolling Stone. ,,Iedereen moet zijn plicht vervullen in deze oorlog, als zij gevraagd worden.’' Tot het moment van het interview, afgenomen voorafgaand aan het Songfestival, waren twee van zijn vrienden in het leger omgekomen in de strijd tegen de Russen. ,,Ze waren 26 en 27 jaar. Om eerlijk te zijn is het moeilijk om erover te praten’', zei Oleg toen.

Volledig scherm Oleg Psioek zet een tas in de achterbak van een klaarstaande taxi. © AP

Volledig scherm Nog een laatste kus van Oleg aan vriendin Oleksandra. © AP

Volledig scherm © AP

