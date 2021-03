Afscheid Zondag Met Lubach: van Lee Towers tot minifrikadelletjes

Humor

Een goed verhaal moet eerst grappig zijn, is de overtuiging van de makers van Zondag met Lubach (ZML). ,,Wij maken geen journalistiek, maar wij zijn parasitaire comedians”, stelde Lubach eerder in Een podcast over Media. Lubach haalt - vooral in de eerste seizoenen, maar later ook nog - talloze BN’ers in zijn programma, zoals Eva Jinek, Arie Boomsma, Emile Roemer en Jeroen Pauw die als drugskoerier optreedt.