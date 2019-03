Afscheidscadeau voor afzwaaier Twan Huys: een pannenonderzetter

Tijdens de afscheidsuitzending zat zoals gebruikelijk een aantal gasten aan tafel om over, al dan niet actuele, de praten. Pas aan het einde gaf Twan Huys, die het programma zes maanden voor zijn rekening nam, een verklaring over zijn plotselinge vertrek. ,,Het was een wilde achtbaan, heel heftig. Maar ik heb geen moment spijt gehad van dit avontuur”, aldus Huys. Op de publieke omroep scoorden andere praatprogramma's gisteren veel beter dan Huys. Eva Jinek haalde 963.000 kijkers, De Wereld Draait Door bijna 1,4 miljoen en de actualiteitenrubriek Eénvandaag ruim een miljoen.

Twan Huys maakte gisteren weinig woorden vuil aan het feit dat hij en RTL4 de stekker uit het programma trokken. RTL Late Night scoorde de afgelopen maanden uiterst magere kijkcijfers. ,,We hebben er alles aan gedaan om dit programma een succes te maken. Met veel energie en toewijding hebben we gezocht naar een formule en leuke gasten”, klonk het zakelijk. ,,Het was een groot avontuur, maar elk avontuur gaat gepaard met risico’s. Wie een hoge berg wil beklimmen, weet nooit zeker of ie de top gaat behalen.” Vervolgens bedankte hij de redactie, alle mensen met wie hij de afgelopen tijd samenwerkte en natuurlijk de tv-kijkers die de moeite hadden genomen naar zijn show te kijken.

Onderzetter

Een opgetogen ogende Huys kreeg, behalve applaus en mooie woorden tijdens de uitzending, ook nog een cadeau: een houten pannenonderzetter met daarin een hart gesneden. Dat kreeg hij van de leiding en bewoners van een zorgboerderij waar mensen met alzheimer wonen. De directie vond de plank - waarvan Huys in eerste instantie geen flauw idee had wat het was - een erg toepasselijke gift. ,,Omdat je de komende tijd ongetwijfeld meer tijd zal hebben om te koken...” Huys’ reactie: ,,Dat heb ik zeker. Erg leuk.”

RTL-baas Sven Sauvé liet gisteren in een officiële verklaring weten: ,,We hebben altijd aangegeven dat we het programma de tijd wilden geven om te groeien. Twan en zijn redactie hebben keihard gewerkt om het programma tot een succes te maken. Helaas moeten we concluderen dat het ondanks alle inzet niet is gelukt om de kijker aan het programma te binden. Ik heb bewondering voor de gedrevenheid en betrokkenheid van Twan die van begin tot eind onverminderd is gebleven. Dat tekent zijn professionaliteit en ik dank hem daarvoor. De deur bij RTL staat altijd voor hem open.”

Presentator Twan Huys - hij en RTL gaan ondanks een driejarig contract per direct uit elkaar - reageerde als volgt: ,,Met veel enthousiasme en energie ben ik samen met RTL in september 2018 begonnen aan een nieuw en groot avontuur. Ik vind het heel jammer dat er nu een einde komt aan RTL Late Night en ik wil vooral mijn redactie bedanken voor de tomeloze inzet.” Voordat Huys in de voetsporen trad van Humberto Tan presenteerde hij bij de publieke omroep Nieuwsuur en College Tour. Voormalig RTL-programmadirecteur Erland Galjaard haalde hem over om na 25 jaar publieke omroep over te stappen naar de commerciëlen.