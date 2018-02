Afscheidstournee Paul Simon komt langs Amsterdam

De kaartverkoop begint vrijdag. The Farewell Tour start in mei in Vancouver in Canada en eindigt in juli op het BST Festival in Hyde Park in Londen. Simon en zijn band brengen tijdens deze tournee nog eenmaal een greep uit zijn oeuvre, met hits als You Can Call Me Al en The Boy in the Bubble. Samen met Art Garfunkel scoorde Simon ook nog met singles als Bridge Over Troubled Water en The Sound of Silence.



Simon zegt dat het continue reizen en het gemis van zijn vrouw en familie hem zwaar vallen. De zanger stopt er daarom mee. ,,Ik vroeg me altijd al af hoe het zou zijn om het punt te bereiken waarop ik mijn carrière zou afsluiten. Nu weet ik het'', zegt Simon. ,,Het voelt een beetje verontrustend en opwindend maar het is toch ook wel een opluchting.''