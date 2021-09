Ahoy staat boegbeeld coronaprotest Tisjeboy Jay toe: 'We bieden podium aan iedereen’

Dolblij is komiek Jay dat hij het voor elkaar heeft gebokst om morgen in Ahoy te staan. ‘Niet meer welkom in een theater... prima! Dan doen we Ahoy Rotterdam’, jubelde hij gisteren op sociale media. Jay heeft ruim 254.000 volgers op Instagram en bijna 14.000 volgers op Twitter. Het afgelopen jaar sprak hij zich meermaals uit tegen de coronamaatregelen, schaarde hij zich achter de hashtag #ikdoenietmeermee en riep hij zijn fans op om vooral zelf onderzoek te doen naar alle gebeurtenissen rondom het coronavirus. Zijn uitspraken kunnen dan op weerstand rekenen van onderzoekers en artsen, Jay heeft inmiddels wel een enorme achterban opgebouwd, die hem steunt in zijn overtuigingen. De aankondiging dat hij morgen zijn show in Ahoy heeft, kon dan ook op veel positieve reacties rekenen. ‘Beat the system’ , ‘Omdenken 2.0' en ‘Het is je gegund!’ is een greep uit de reacties. Toch rijst de vraag: hoe gaat een enorme evenementenhal als Ahoy die 1,5 meter naleven, tijdens de show van een artiest die het boegbeeld is van coronaprotest?

Capaciteit

Manager Arnaud Hordijk is duidelijk: ,,Onze zalen zijn op de maatregelen ingericht. De stoelen staan op afstand, je mag alleen in duo’s komen en bezoekers mogen niet staan.” Bovendien zijn er verschillende ingangen en veel minder gasten aanwezig. ,,Ons totale complex kan 40.000 man huisvesten. We hebben normaal gesproken een capaciteit van 7800 man in een zaal, nu laten we 1350 man toe. En, zonder iedereen over een kam te scheren: sommige groepen hebben inderdaad wat meer aandacht nodig, maar we hebben bij elk evenement beveiligers die de 1,5 meter handhaven.”



Hordijk benadrukt dat Ahoy voor iedereen is. ,,Wij zijn niet de enige die het zo doen. Uiteindelijk bestaan we vijftig jaar en zijn we dat ook geworden omdat we dus dat podium aan iedereen bieden. We hebben geen mening over de inhoud van de act of programmering.” Hij vervolgt: ,,In deze tijd zijn er twee manieren hoe je boekingen kan programmeren. Het grote verschil is dat sommige theaters kiezen voor één model. En daar gaat het denk ik om. Een theater werkt anders dan wij; zij boeken een act en zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding daarvan. Ahoy wórdt geboekt door een artiest en is samen met ons verantwoordelijk voor de gang van zaken.”