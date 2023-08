Airen Mylene en Taeke Taekema in huwelijksbootje gestapt

Airen Mylene en Taeke Taekema zijn dinsdag getrouwd. Dat laat het stel weten aan Shownieuws . De presentatrice en de voormalige hockeyer zijn in Amsterdam in het huwelijk getreden.

,,Het is een hele intieme en liefdevolle dag”, aldus Mylene. Ook Taekema geniet van de dag. ,,Zo intiem en zo’n mooie locatie midden in Amsterdam. Samen de liefde mogen vieren, dat is echt geweldig.”

In januari vroeg Taekema de presentatrice ten huwelijk. Het stel leerde elkaar kennen tijdens hun deelname aan Wie is de Mol? in 2015. Samen hebben ze twee zoontjes: Bodhi en Foss.

