Aïrto is 'blije rakker' na bijzondere auditie in The Voice

14:52 Het zorgt voor kippenvel bij veel luisteraars van Qmusic: deze cover van Voel je hoe de liefde groeit uit de musical The Lion King. Q-dj Stephan Bouwman zong het nummer samen met Gaia Aikman, die de rol van Nala vertolkt. ,,In een woord GEWELDIG! Krijg gewoon kippenvel en tranen in m'n ogen. Er is maar 1 Disneyklassieker en dat is de Lion King. Super mooi gezongen!'', is een greep uit de reacties. Stephan krijgt ook een carrièretip. ,,Kun je geen stand-in worden? Die lange manen heb je al.''