AJ Plug na ziekte terug als chauffeur Johan Derksen: ‘Hij mag gewoon blijven roken, hoor’

Johan Derksen en zijn vrouw Isabelle hoefden haar de laatste tijd niet meer naar het ziekenhuis in Groningen te rijden. Dat deed Alexandra Plug zelf. ,,Een ritje van een half uur, heen en weer een uur. Dat ging eigenlijk prima”, vertelt de zangeres.



Toen ze afgelopen week ook van haar sondevoeding werd verlost, kwam de terugkeer als chauffeur dichtbij. ,,Vanuit Grolloo is Hilversum natuurlijk iets verder dan Groningen, dus we gaan even uitdokteren of het gaat werken”, zegt Plug. ,,Dat zullen langere avondjes worden, maar eerlijk gezegd voel ik me heel goed.”



Alexandra Plug (50) van de band AJ Plug verwierf landelijke bekendheid als gezicht van Johan Derksen Keeps the Blues Alive, de theatertour waarmee Neerlands meest bekende voetbalanalyticus de laatste jaren furore maakte. Ze toerde door het land, zong in de studio bij Veronica Inside en trad ook op als Derksens chauffeur om hem een en weer te rijden naar Hilversum. Tot ze vorig voorjaar ineens ziek werd, niet meer goed kon eten en er een keiharde diagnose volgde: slokdarmkanker. Ze moest aan de chemo, bestraling en sondevoeding.