Akwasi en Di-rect in de race voor een 3FM Award

De artiesten gaven het afgelopen half jaar live-optredens die via livestream te volgen waren omdat vanwege de coronacrisis alle concertzalen dicht moesten.



In de categorie Beste Muzikale Initiatief van het jaar lijkt de Wandelclub van Tim Knol een grote kanshebber te zijn. De zanger, die sinds een jaar gezond leeft en niet meer drinkt, organiseerde ‘wandelconcerten’ in de open lucht. Ook dit was een manier om tijdens de coronalockdown toch te blijven spelen.



Andere kanshebbers in deze categorie zijn de concertfilm van Eefje de Visser, de Larger than Live-concerten van Mojo in de Ziggo Dome, de achtertuinconcerten van Typhoon en Walk The Line in TivoliVredenburg in Utrecht.